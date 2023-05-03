بالصور.. جنائي درنة يداهم أحد الاوكار المشبوهة بضواحي المدينة

ألقي جهاز البحث الجنائي / فرع درنة القبض على مروج ممنوعات أثناء مداهمة أحد الاوكار المشبوهة في المدينة.

جاء ذلك بعد تلقي فرع درنة معلومات مصدرية عن وكر مشبوه بضواحي مدينة درنة يستخدم لترويج المخدرات إضافة لوجود مصنع داخله لتصنيع الخمور المحلية.

فور ذلك باشر الفرع في جمع المعلومات بعد فتح محضر بالواقعة والحصول على تأشيرة النيابة العامة لمداهمة المكان المرصود وهو ما تم بعد تحديد ساعة الصفر.

وأثناء المداهمة تمكنت قوات فرع البحث الجنائي / درنة من تحريز كمية من مخدر الحشيش إضافة لتحريز مصنع الخمر وكميات من الخمور المعدة للبيع كما تم أيضا ضبط الشخص القائم على كل ذلك والذي تم إحالته إلي النيابة العامة مع المضبوطات.