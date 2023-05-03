شرطة النجدة بطرابلس تضبط عدة سيارات مطلوبة أمنيًا

أخبار ليبيا 24

قالت مديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس، إن الاستيقافات الأمنية لشرطة النجدة أسفرت عن ضبط العديد من السيارات المسروقة والمطلوبة لارتكابها حوادث مرورية.

وأفادت المديرية أن عملية الضبط جاءت في إطار المهام المسندة لقسم شرطة النجدة تنفيذًا لأعمال الحملة الأمنية الرامية لتأمين العاصمة.

ورصدت المديرية عدد السيارات التي تمّ ضبطها في كل من حي الأندلس وسيدي سليم وجزيرة الميناء وغوط الشعال ميدان الشهداء، وغيرها من التمركزات.

يأتي ذلك بينما أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط مئات السيارات التي تسير داخل العاصمة من دون إجراءات قانونية، إضاقة لعدم تملك سائقيها -بينهم أجانب- لرخص القيادة.

وأكدت المديرية، أن دوريات النجدة منتشرة بمداخل العاصمة وشوارعها لبسط هيبة الدولة من خلال الاستيقافات الأمنية المنظمة والموزعة ضمن منطقة الاختصاص الإداري لمديرية أمن طرابلس.