هذا ما قاله الرئيس التونسي عقب لقائه بالمنقوش

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، بقصر قرطاج بالعاصمة، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات، لبحث التطورات الحاصلة في البلدين.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن اللقاء مناسبة جدّد خلالها سعيّد التأكيد على موقف تونس الثابت الداعي إلى حلّ الأزمة في ليبيا وفق مقاربة تقوم على وحدة ليبيا ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.

وشدّد الرئيس التونسي في البيان نفسه، على أهمية مواصلة تعزيز سنّة التشاور والتنسيق بين البلدين في كلّ المجالات، لا سيّما منها قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن.

وأكّد قيس سعيّد على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين لمزيد التكامل “عبر تذليل كل الصعوبات التي تحول دون ذلك وتجاوز بعض الإشكاليات المفتعلة التي تهدف إلى التشويش على علاقات الأخوة والتعاون بين تونس وليبيا”.

كما دعا إلى “رفع التحديات الراهنة وتعزيز نسق الاجتماعات على كل المستويات وتطبيق الاتفاقيات الثنائية وتنويعها، وذلك انطلاقا من الإرادة الثابتة والنوايا الصادقة للبلدين وإيمانهما الراسخ بالمستقبل المشترك وبوحدة المصير”.