بعد تونس.. نجلاء المنقوش تجرى زيارة عمل إلى الجزائر

وصلت مساء اليوم الأربعاء، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، إلى الجزائر في زيارة عمل.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن الزيارة تندرج في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون الجزائرية-الليبية وتكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت أن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أجرى محادثات ثنائية على انفراد مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، ومن المنتظر أن يعقد الطرفان يوم غد جلسة عمل موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

وكانت نجلاء المنقوش قامت اليوم رفقة وفد حكومي ليبي ضم وزير المواصلات، بزيارة عمل لتونس، لمتابعة ملفات خدمية واقتصادية وسياسية بين البلدين، في مجالات الصحة والمواصلات والنفط، وتسهيل إجراءات الحركة بالمعابر الحدودية وإنهاء ملف “تشابه الأسماء” وتوحيد مواقف بلدينا إزاء القضايا السياسية بالمنطقة.

والتقت المنقوش خلال الزيارة الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي، أيمن عمار.

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