الحكومة المنتهية تبحث الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في الطاقة المتجددة

الوطن| رصد

بحثت اللجنة المكلفة من مجلس وزراء الحكومة المنتهية، بشأن الاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة إجتماعها الأول اليوم بديوان مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في الطاقات المتجددة.

وأكد المجتمعون بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الدبيبة، عادل جمعة، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع، ومدير إدارة الرقابة على الشركات بديوان المحاسبة عبد الباسط جبوع، ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي رضا القرقاب؛ أهمية استمرار الدولة في دعم وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في الطاقات، وعدم التأخير في هذا المجال لأهميته في توفير الطاقة والاستثمار فيها، والاستفادة من الخبرات العالمية العاملة في هذا المجال، وأن تكون ليبيا رائدة في المنطقة والاستفادة من جغرافية بلادنا.