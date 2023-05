بحضور الكبير.. الدبيبة يحث “الليبية للاستثمار” على الاستثمار في الداخل

حث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على تفعيل الاستثمار بالداخل للمشروعات المهمة، والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لضمان قانونية الإجراءات وإشراك مكاتب دولية كبيوت خبرة.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم برئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاستثمار ومديرين بديوان المحاسبة.

كما أكد الدبيبة ضرورة الاستمرار في استراتيجية الإفصاح والشفافية والحوكمة التي أطلقتها المؤسسة تحت إشراف مجلس الأمناء، وفق ما نقلته الحكومة.

من جانبه، قال الصديق الكبير إن استكمال عدد من المشروعات المتوقفة منذ 10 سنوات المنفذة من شركات أجنبية تعد أولوية بعد تقييم الأصول والجدوى الاستثمارية.

وطرح محمود خلال الاجتماع خطة لعدد من المشروعات المقترحة للاستثمار في الداخل وأهمها ملف الطاقة المتجددة، معتبرا ذلك “استثمارا ناجحا وعائداته عالية”، وفق ما نقله إعلام الحكومة.

وكان رئيس الحكومة قد ناقش مع إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي مطلع أبريل الماضي تفعيل المشروعات المتوقفة منذ سنوات، داعيا إلى توحيد الجهود في هذا الإطار.

هذا، وأظهرت بيانات لديوان المحاسبة أن أصول الصندوق السيادي لـ”الليبية للاستثمار” وصلت إلى 71.16 مليار دولار، محققة أرباحا بقيمة 227.4 مليون دولار خلال عام 2021.

وتقع معظم أصول الصندوق السيادي الليبي السائلة تحت الحظر الدولي منذ نحو 10 سنوات، استجابة لمطالبة المجلس الانتقالي في عام 2011، خوفا من استيلاء أطراف أخرى عليها.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية + ديوان المحاسبة + ليبيا الأحرار

