وزير التعليم الليبي يطالب المعلمين بتدريس كامل المنهج قبل بدء الامتحانات

طالب وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الليبية، موسى المقريف، المعلمين في المدارس بتدريس المنهج بالكامل وفق الخطة الدراسية الموضوعة قبل بدء الامتحانات.

وقال موسى المقريف في تعميم: ستجرى امتحانات الدور الأول لشهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي، في 28 من الشهر الجاري و11 من شهر يونيو المقبل، وسيتقدم لها 292 ألف طالب وطالبة في كامل التراب الليبي.

وذكر المعلمين والمعلمات بمسؤولياتهم في الاهتمام بالتحصيل العلمي للطلاب وإكمال المنهج المقرر وفق الخطة المعدة ومراجعة الدروس بما يضمن ويحقق الاستيعاب.

وأصدر المقريف، تعليمات للمركز الوطني للامتحانات ومصلحة التفتيش والتوجيه التربوي بضرورة أن تكون الأسئلة الامتحانية من ضمن المنهج المقرر وبصياغة واضحة وأن تراعى المستويات المختلفة، تداركا وتلافيا للأخطاء التي تم رصدها خلال الأعوام الماضية.

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