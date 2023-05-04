ضبط 3 أشخاص من مروجي المخدرات في المساكن 

الوطن| رصد

ألقى قسم البحث الجنائي، التابع لمديرية أمن بنغازي، القبض على 3 أشخاص من مُروجي مادة الحشيش المخدرة على متن مركبتهم الآلية بمنطقة المساكن.

وفي تفاصيل الحادثة، ضمن الخطة المُعدة من قبل رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي اللواء سليمان بوشيبة بتسيير دوريات للأمن غير الظاهر والتجوال داخل المدينة لضبط الشارع العام وأثناء تجوال الدوريات بمنطقة المساكن تم مُشاهدة مركبة على متنها ثلاثة أشخاص وعند مشاهدته لأعضاء التحريات زاد سائق المركبة من سرعته مما جعله موضع شُبهه وتم اللحاق به داخل منطقة المساكن وأصبح سائق المركبة يقود مركبته بسرعة جنونية وتم تتبع المركبة وتم إقفال الطريق عليها من قبل الدوريات وتم ضبط المركبة وعلى متنها ثلاثة أشخاص وضُبط بحوزتهم حافظة بها عدد 25 قطعة من مادة الحشيش المُخدرة وأداة تعاطي (برطمان) وعلبة سجائر بها قطعتين صغيرتين من مادة الحشيش المخدرة وسكين يُستخدم في قص قطع الحشيش.

وبعد إلقاء القبض عليهم، تم الانتقال بهم إلى القسم وبالاستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى (م.ف.ع) من مواليد 1990 والثاني يُدعى (م.ع.س) من مواليد 1982 والثالث يُدعى (م.س.س) من مواليد 1990 واعترفوا بترويجهم وتعاطيهم لمادة الحشيش المُخدرة وتم إحالتهم إلى جهاز مكافحة المُخدرات والمؤثرات العقلية.