«تعليم الدبيبة»: “القيب” يعالج مشكلة نقص الشباب وقدم للحكومة مشروع منح الزواج

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “عمران القيب”، صباح اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان الوزارة فوزي بن دريدي المنسق العام للشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية، لبحث المشكلات التربوية والتعليمية ذات الأولوية فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وضع المقترحات لتطوير العملية التربوية والتعليمية.

وفي ختام اللقاء قدم المنسق العام للشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية شهادة شكر وتقدير للوزير تقديراً وتكريما لجهوده الحثيثة في سبيل النهوض بمجال التعليم العالي بالساحتين الليبية والعربية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن “القيب” أستاذ متخصص في مجال علم الاجتماع وله أبحاث شيقة سابقة تناقش مواضيع مهمة جدا في مجاله آخرها دراسة نقص الهرم السكاني في ليبيا وأهمية الزواج وتكثير الأسر لتعويض نقص الشباب وتم تقديم نتائج هذا البحث لرئاسة الحكومة سابقا لتنفيذ مشروع منح الزواج.