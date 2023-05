أصدر رئيس الأركان للجيش “محمد الحداد” قرارا بتشكيل لجنة لدراسة المطالب الخاصة بأهالي مدينة الزاوية وبسط الأمن بالتنسيق مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي “صلاح الدين النمروش”.

ووفقا لرسالة إلى رئيس اللجنة “نوري الشنوك” تحصلت الأحرار على نسخة منها، فإن اللجنة تتولى وضع خطة لتنفيذ المطالب والتي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على الظواهر الهدامة بالمدينة.

كما تتولى اللجنة بالمباشرة في حصر كل المواقع العسكرية والأمنية بالمدينة إلى جانب كل المواقع المشتبه في أن تكون مستغلة من الخارجين عن القانون.

كما طالب “الحداد” إحالة أي مقترحات أو توصيات تراها اللجنة إلى رئيس الأركان لإحالتها إلى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة لاتخاذ مايلزم من إجراءات.

وتضم اللجنة الأمنية 8 ضباط يرأسها مدير إدارة التدريب بالجيش الليبي اللواء “نوري عبدالغني الشنوك” بالإضافة إلى 6 أعضاء من ممثلي حراك شباب الزاوية و5 أعضاء من ممثلي حكماء وأعيان المدينة.

وكان “الحداد” قد اتفق مع مجلس حكماء وأعيان الزاوية وحراك شباب المدينة على فرض هيبة وسلطة الدولة في الزاوية وعقده اجتماعا مع قيادات اللواء 52 مشاة بحثا فيه ملف تأمين المدينة.

وشهدت الزاوية احتجاجات شعبية خلال الأيام الماضية وإقفال الطرق الرئيسية وبعض مؤسسات المدينة، احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية بالمدينة.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post بينهم أعيان وأعضاء بالحراك الشعبي.. تشكيل لجنة للنظر في مطالب أهالي “الزاوية” appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار