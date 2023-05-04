ليبيا.. “دبيبة” يتابع الاستعدادات لموسم الحج المقبل

عقد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماع مع رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، علي حمودة، لمتابعة الاستعدادات لموسم الحج المقبل.

وأطلع دبيبة، خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن تجهيز الفنادق والتنقلات والإعاشة في المملكة العربية السعودية، التي أنجزت بالكامل في أفضل الظروف.

وشدد دبيبة، على ضرورة استكمال كافة الإجراءات الإدارية والفنية، وتشغيل كافة المطارات العاملة في بلادنا لتقليل تنقلات الحجاج، وتوفير كافة الظروف الملائمة لهم وفق خطة الهيئة المعتمدة.

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