الكبير والمبروك يبحثان ملف الإنفاق العام والتنسيق مع المؤسسات الدولية والإقليمية

الوطن| رصد

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، اجتماعًا مع وزير المالية بالحكومة منتهية الولاية خالد المبروك.

وقال المصرف المركزي في بيان له، إن الاجتماع الذي جرى بحضور عدد من مديري الإدارات المعنية بالمصرف تطرق إلى مناقشة ثلاثة ملفات بين الجانبين، تشمل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمصرف ومتابعة الإنفاق العام والتنسيق مع المؤسسات الدولية والإقليمية.

يأتي اجتماع الكبير والمبروك، بعد يوم من اجتماع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، الذي عقد أمس الثلاثاء، لمناقشة عدد من الملفات، من بينها “الآلية الوطنية الشاملة لتحديد أولويات الإنفاق للعام 2023، وباب التنمية للعام 2022”.