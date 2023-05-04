محلل سياسي: باتيلي مستمر في التحرك من أجل مبادرته لإجراء الانتخابات

الوطن| رصد

أكد المحلل السياسي عادل الخطاب أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مستمر في التحرك من أجل العمل بمبادرته التي أطلقها والقاضية بإجراء انتخابات رئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري.

وأشار الخطاب في تصريحات صحفية، إلى أن مبادرة باتيلي مشكوك في مدى نزاهتها بسبب هدفها الواضح في الالتفاف على المجالس التشريعية في البلاد، مؤكدًا إلى أن الدعم الأمريكي الذي نالته هذه المبادرة دون غيرها يؤكد مجددًا على السير على الطريق الأمريكي الملتوي.

وتسائل المحلل السياسي “كيف يمكن إجراء إنتخابات دون تهيئة ظروف مواتية لها، من تأمين مراكز الاقتراع وتوفير الأمن والأمان للمواطن، مع العلم بعدم وجود أي إشارة في المبادرة والتصريحات الأمريكية المواكبة لها بخطة عمل لتحقيق ذلك“.

وأكد الخطاب أن هذا المخطط الأمريكي الذي يهدف كما جرت العادة إلى إخضاع البلاد لضمان الهيمنة الأمريكية وتدفق الموارد الطبيعية إلى الخزينة الأمريكية، عبر تنصيب رئيس بانتخابات مزورة النتائج.