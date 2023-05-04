وكالة إكي الإيطالية: المشير حفتر يجري زيارة عمل إلى روما لمدة يومين

كشفت وكالة إكي الايطالية أن القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر يزور روما في زيارة عمل تستغرق يومين.
وأضافت وكالة إكي الايطالية أن المشير حفتر سيلتقي بنائب رئيس الوزراء الايطالي وزير الخارجية في مستهل زيارته إلى روما.
وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء الايطالية جورجا ملوني تجتمع اليوم الخميس مع القائد الأعلى للقوات المسلحة وعلى رأس المباحاثاتملف الهجرة والمساعدة في حماية الحدود الجنوبية لليبيا، خاصة بعد أزمة السودان الاخيرة والخشية من موجة مهاجرين كبيرة هذا الصيف.
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