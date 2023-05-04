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وكالة إكي الإيطالية: المشير حفتر يجري زيارة عمل إلى روما لمدة يومين

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

كشفت وكالة إكي الايطالية أن القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير ⁧‫خليفة حفتر‬⁩ يزورروما‬⁩ في زيارة عمل تستغرق يومين.

وأضافت وكالة إكي الايطالية أن المشير حفتر‬⁩ سيلتقي بنائب رئيس الوزراء الايطالي وزير الخارجية في مستهل زيارته إلى ⁧‫روما.

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء الايطالية جورجا ملوني تجتمع اليوم الخميس مع القائد الأعلى للقوات المسلحة‬⁩ وعلى رأس المباحاثاتملف الهجرة والمساعدة في حماية الحدود الجنوبية لليبيا، خاصة بعد أزمة ⁧‫السودان‬⁩ الاخيرة والخشية من موجة ⁧‫مهاجرين‬⁩ كبيرة هذا الصيف.

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إيطاليا المشير خليفة حفتر جورجيا ميلوني ليبيا

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الوطن الليبية

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