الأمين العام لجامعة الدول العربية يدعو الليبيين للحوار للوصول للانتخابات

الوطن / رصد

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية “أحمد أبو الغيط” وجود أزمة في الملف الليبي، وعدم وجود أي نتائج إيجابية أو أي تقدم فيه.

ودعا ابوالغيط في مقابلة تلفزيونية الليبيين الى ضروة الحوار والتواصل للاتفاق على قاعدة دستورية تفضي الى الانتخابات في ليبيا

وكانت اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) من مجلسي النواب والدولة قد عقدت اجتماعاً بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس.

وخلال الاجتماع تبادل الأعضاء النقاش حول القوانين الانتخابية، كما تم الاتفاق على آلية عمل اللجنة، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.