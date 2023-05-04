ليبيا تتراجع 6 مراكز على مؤشر حرية الصحافة مقارنة بعام 2022

الوطن| رصد

تراجعت ليبيا في تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2023، في حرية الصحافة، إذ احتلت الترتيب 149 من بين 180 دولة.

وبحسب تقرير للمنظمة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، فإن ليبيا حلت عام 2022 في المرتبة 143 من بين 180 دولة، أي تراجع بنحو 6 مراكز في عام 2023.

وعزت المنظمة تراجع الحرية الصحفية في ليبيا إلى تراجع مؤشرات السياسة والاقتصاد والتشريعات الإعلامية، معتبرة أن الصحفيين غالباً ما يُجبروا على خدمة طرف معين من أطراف الصراع على حساب الاستقلالية التحريرية.

وقالت إن ليبيا أصبحت بؤرة سوداء حقيقية على المستوى الإعلامي حيث غادر البلاد معظم الصحفيين ووسائل الإعلام، فيما أن الصحفيين الذين اختاروا البقاء في ليبيا، شغلهم الشاغل بات الحفاظ على سلامتهم، من خلال العمل تحت حماية أحد أطراف النزاع، ولم يعد بإمكان الصحفيين الأجانب تغطية الأحداث الجارية على الأرض.

وأضافت “شباب ليبيا أصبحوا يجدون في وسائل التواصل الاجتماعي مجالاً للحوار المفتوح، فوسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا أصبحت تمثل مساحة لنشر التطرف وخطاب الكراهية”

وانتقدت عدم وجود أي هيئة تنظيمية تُعنى بالصحافة في ليبيا ولا أي إطار قانوني يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات أو يفرض على وسائل الإعلام احترام التعددية والشفافية، وعدم وجود أي قانون يضمن حرية التعبير وسلامة الصحفيين والحق في الحصول على معلومات موثوقة، فيما لا تزال بعض النصوص السارية المتعلقة بحرية التعبير، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 50 عامًا، تنص على عقوبة الحبس فيما يتعلق بجرائم الصحافة.