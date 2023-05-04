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وزير الخارجية الجزائري: أجريت مع المنقوش محادثات على انفراد

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قامت مساء اليوم وزيرة الخارجية في الحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش بزيارة عمل إلى دولة الجزائر، حسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية.

وأشار البيان إلى أن الزيارة جائت بهدف تعزيز علاقات الأخوة والتعاون الجزائريةالليبية وتكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأجرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية أحمد عطاف، حسب بيان خارجية الجزائر، محادثات ثنائية على انفراد مع نظيرته نجلاء المنقوش.

وأكد البيان أن الطرفان سيعقدان يوم غدٍ جلسة عمل موسعة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بمشاركة وفد كل دولة منهما.

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الوطن الليبية

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