وزير الخارجية الجزائري: أجريت مع المنقوش محادثات على انفراد

الوطن|رصد

قامت مساء اليوم وزيرة الخارجية في الحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش بزيارة عمل إلى دولة الجزائر، حسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية.

وأشار البيان إلى أن الزيارة جائت بهدف تعزيز علاقات الأخوة والتعاون الجزائرية–الليبية وتكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأجرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية أحمد عطاف، حسب بيان خارجية الجزائر، محادثات ثنائية على انفراد مع نظيرته نجلاء المنقوش.

وأكد البيان أن الطرفان سيعقدان يوم غدٍ جلسة عمل موسعة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بمشاركة وفد كل دولة منهما.