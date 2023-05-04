حفتر وميلوني يبحثان ملف الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود الجنوبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

من المقرر أن تجتمع رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، مع قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر؛ لبحث ملف الهجرة غير الشرعية.

وكالة آكي الإيطالية، أفادت بأن قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، سيزور روما لعقد سلسلة من المباحثات التي ستستغرق يومين، وسيلقتي في مُستهل زيارته بنائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية الإيطالي.

وبحسب الوكالة الإيطالية، سيبحث الجانبان ملف الهجرة والمساعدة في حماية وتأمين الحدود؛ خشية تدفق موجات كبيرة من المهاجرين خلال هذا الصيف، وفق الوكالة.