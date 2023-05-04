التومي يتابع آلية تسجيل الناخبين وعمل اللجان بالبلديات 

الوطن| رصد

تابع وزير الحكم المحلي بحكومة منتهية الولاية، بدرالدين التومي، مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عادل الأشهب، فتح منظومة سجل الناخبين لبلديات الزاوية المركز ومسلاتة والشويرف وزلطن.

وناقش التومي مع الأشهب آلية عمل اللجان الفرعية بالبلديات، وقوائم البلديات التي ستقدم على الانتخابات المحلية في المرحلة المقبلة.

وكانت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، قد أعلنت الخميس الماضي فتح باب تسجيل الناخبين في بلديات مسلاتة والزاوية المركز والشويرف وزلطن.

وأوضحت أن فتح باب تسجيل الناخبين بالبلديات الأربعة يأتي كمجموعة أولى خلال الأيام القليلة المقبلة حتى تستكمل الترتيبات اللوجستية ووضع كل الاستعدادات لانطلاق العملية الانتخابية بها.

ويجري تسجيل الناخبين تقنيا بواسطة إرسال رسالة نصية على الرقم 11711 تحتوي على الرقم الوطني رقم المركز الانتخابي، وفق اللجنة التي شددت على ضرورة أن يكون رقم الهاتف الشخصي مربوطا بالرقم الوطني لمالك الرقم الهاتف.