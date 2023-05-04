بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا (الخميس 04 مايو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 04 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، لا تغير في الطقس على أغلب مناطق ليبيا، والسحب تتكاثر على مناطق الشمال الشرقي من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الغد.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-27)مْ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم السبت.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر على أغلب المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الغد خاصة على الجبل الأخضر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-23)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تكون مابين (31-36)مْ, وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على الكفرة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ, وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:50)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:15).