| لبحث ملفات ساخنة…المنقوش تلتقي اليوم الرئيس الجزائري بعد اجتماعها بنظيره التونسي

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2023/05/04 على الساعة 10:05

: وصلت وزيرة الشؤون الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، مساء الأربعاء، إلى الجزائر، قادمة من تونس، في زيارة عمل رسمية التقت خلالها مسؤولين جزائريين.

وقالت خارجية حكومة الوحدة، في بيان لها، إن المنقوش التقت نظيرها الجزائري أحمد عطاف، حيث استعرضت معه العلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيزها والتنسيق المشترك في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

ومن المقرر أن تلتقي المنقوش، التي زارت تونس، أمس والتقت الرئيس التونسي، اليوم الخميس، الرئيس عبد المجيد تبون، بصفته الرئيس الحالي للقمة العربية، حيث تشير بعض المصادر إلى وزيرة حكومة الوحدة ستناقش تطورات الأزمة الليبية، ومساعي إنهاء الترتيبات المتعلقة بإجراء الانتخابات المقبلة، وكيفية مساهمة الجزائر في هذا الإطار.

وتبحث المنقوش عن مزيد من توفير الدعم العربي والإقليمي لخطوات إنجاز الانتخابات، خاصة خلال القمة العربية المقبلة المقررة في 19 مايو/ أيار الجاري.

وتدعم الجزائر حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، وترفض الاعتراف بحكومة فتحي باشاغا، وتتمسك بخيار إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا.

وسبق أن أكد تبون، في حوار تلفزيوني، الشهر الماضي، أنّ “الحل الوحيد للأزمة الليبية هو إجراء الانتخابات التي تسمح للشعب الليبي بالتعبير عن موقفه واختياراته”، وكشف أنه رفض استقبال “بعض من يقومون بممارسات تعقد الأزمة الليبية”.