انتعاش أسعار العقود الآجلة لخام برنت بعد انخفاض لأكثر من 9 بالمئة هذ الأسبوع

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ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 72.83 دولار للبرميل. ومنذ يوم الجمعة، انخفض خام برنت بأكثر من 9 بالمئة وانخفض في وقت سابق يوم الخميس إلى 71.28 دولارًا.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 68.88 دولار للبرميل. وكان خام غرب تكساس الوسيط قد انخفض بنسبة 11 بالمئة تقريبًا من يوم الجمعة إلى إغلاق الأربعاء، وفي وقت سابق يوم الخميس انخفض إلى 63.64 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ 2 ديسمبر 2021.

ورغم هذا الانتعاش لم تكن الأسعار قادرة على تعويض الانخفاض بأكثر من 9 بالمئة خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث تجاوزت مخاوف الطلب لدى كبار المستهلكين الإشارات إلى أن الولايات المتحدة قد توقف زيادات أسعار الفائدة، بحسب رويترز.