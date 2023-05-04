البعثة الأممية: ليبيا تضم أحد أكبر مخزونات الذخائر غير المؤمنة بالعالم

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن ليبيا تضم واحدا من أكبر مخزونات العالم من الأسلحة والذخائر غير المؤمنة.

وأشارت البعثة في بيان لها، إلى أن الشركاء الليبيين قاموا بإزالة وتدمير 1800 قطعة من الذخائر المتفجرة وتأمين 2.3 مليون متر مربع من الأراضي خلال العام 2022.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، إن ليبيا شهدت منذ عام 2011 موجات عدة من الاضطرابات والنزاعات الدامية وأدى استخدام الأسلحة في المناطق المدنية إلى تفاقم نسبة التلوث بمخلفات الحرب المتفجرة.