الشحومي: القطاع المالي والمصرفي العالمي سيشهد اضطرابات عنيفة بسبب أمريكا

أكد سليمان الشحومي، الخبير الاقتصادي، أن رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة العاشرة منذ بداية العام الماضي 2022، يزيد من توقعات حدوث اضطرابات عنيفة بالقطاع المالي والمصرفي الأمريكي والعالمي في الفترة القادمة.

وقال الشحومي، في منشور عبر «فيسبوك»: “الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة للمرة العاشرة منذ بداية العام الماضي 2022، لتصل إلى 5%، ذلك يحدث برغم ما تسببت به هذه السياسة من انهيار لبعض البنوك الأمريكية المهمة مثل بنك سيلكون فالي وغيرها في العالم بسبب عجز السيولة وصعوبات إدارتها متاثرا بانخفاض أسعار السندات وأدوات الدين بالسوق وتكبد المؤسسات خسائر بسبب الحاجة للسيولة”.

وأضاف “هذا يزيد من توقعات حدوث اضطرابات عنيفة بالقطاع المالي والمصرفي الأمريكي والعالمي في الفترة القادمة ولكن يبدو أن الفيدرالي الأمريكي لا يتهاون في مسالة كبح جماح التضخم باعتبارها الهدف الأساسي برغم التأثير الذي سيكون سلبي علي معدلات النمو”.

وتابع “استقرار المؤسسات المالية فهو أمر يحتم علي المؤسسات المالية أن تكافح من أجله في إطار ترتيبات مصاحبة للحفاظ على السيولة وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي والنقدي الأمريكي”.