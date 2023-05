أصابع اتهام توجه نحو إيطاليا بإعادة مهاجرين إلى ليبيا

اتهمت منظمة “سي ووتش” الألمانية جهاز خفر السواحل الإيطالي بإعادة نحو 30 مهاجراً غير نظامي إلى ليبيا، بعد أن أنقذتهم سفينة “غريمستاد” في البحر المتوسط أواخر إبريل.

وقالت المنظمة إن السفينة “غريمستاد” أخبرت الطائرة “سي بيرد” التابعة للمنظمة عبر اتصال بالراديو بأنها ستعيد المهاجرين إلى ليبيا، بناء على تعليمات من مركز التنسيق للإنقاذ البحري في روما.

وأكدت المنظمة نقل المهاجرين لاحقا إلى ليبيا حيث أن قبطان السفينة “غريمستاد” أعطى بنفسه أوامر إعادة المهاجرين، وهو مافعله قائد سفينة “أسو 28” سابقا والذي حكم عليه بالسجن لمدة عام بواسطة محكمة إيطالية، جراء تسليمه 108 مهاجرين أنقذهم طاقم سفينته، إلى ليبيا عام 2018.

من جانبه، نفى خفر السواحل الإيطالي إعطاءه أي إشارات أو أوامر لقائد السفينة “غريمستاد” للتوجه إلى السواحل الليبية بعد إنقاذ المهاجرين.

وتابع خفر السواحل الإيطالي أن طلب الاستغاثة الذي أطلقه المهاجرون كان يقع داخل المنطقة الإدارية الخاصة بليبيا، مشيرا أن مسؤولية الإنقاذ في هذه الحالة تقع على خفر السواحل الليبي.

وأكد خفر السواحل الإيطالي أن خفر السواحل الليبي كان على اتصال دائم بالسفينة “غريمستاد”، وأنه لم يكن بحاجة إلى طلب دعم السلطات الدولية الأخرى للقيام بعمليات الإنقاذ.

المصدر: موقع مهاجر نيوز

