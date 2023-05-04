الطقس في ليبيا.. أجواء معتدلة وتكاثر للسحب مع احتمالية سقوط أمطار

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، عدم تغير الطقس على أغلب مناطق ليبيا، فيما تتكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي ابتداء من مساء اليوم الخميس، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة غدا.

ففي راس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و27 درجة، وتسجل زيادة تدريجية ابتداء من يوم السبت.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد، تتكاثر السحب من حين إلى آخر على أغلب المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، غدا خاصة على الجبل الأخضر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و23.

أما في الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و36 درجة، وتسجل انخفاضا طفيفا، غدا، على أغلب المناطق.

بينما في الواحات- السرير- تازربو- الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40، وتسجل انخفاضا ملحوظا، غدا.