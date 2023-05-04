استقرار حالة الطقس على أغلب مناطق ليبيا خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة

أخبار ليبيا 24

توقع، المركز الوطني للأرصاد الجوية، بقاء الطقس معتدلا، اليوم الخميس، على أغلب مناطق ليبيا خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة.

وقال المركز، في نشرة اليوم، إن درجات الحرارة تتراوح على مناطق الشمال ما بين 22 و27 مئوية، مشيرًا إلى أنها لا تتجاوز الـ 19 مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

ولفت إلى تكاثر السحب من حين لآخر على أغلب مناطق الشمال الشرقي بداية من مساء اليوم. وقال إن من المحتمل سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الجبل الأخضر يوم الغد وتكون مصحوبة بخلايا رعدية.

وقال المركز، إن الأجواء ستبقى ساخنة هذا اليوم على مناطق الجنوب الشرقي، حيث تتراوح ما بين 35 و40 مئوية، وذلك مع وجود نشاط للرياح، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض على تلك المنطقة بداية من يوم الغد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة ارتفاع طفيفا يومي السبت والأحد القادمين على أغلب المناطق الغربية خاصة الشمال الغربي.