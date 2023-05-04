البكوش: القذافي ضيّع البلاد رغم الإمكانيات الهائلة 

قال صلاح البكوش، مستشار مجلس الدولة الاستشاري السابق، إن الخمسين سنة الأخيرة ضاعت هباء بالرغم من الامكانيات الهائلة، بسبب نظام القذافي، وفق قوله.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم: “الأرقام والحقائق تساعد على تشخيص الوضع وبالتالي وضع حلول منطقية بفرص نجاح أكبر. في ليبيا بالتحديد توضح بما لا يدع مجالا للشك أن الخمسين سنة الأخيرة ضاعت هباء بالرغم من الامكانيات الهائلة. أستلم القذافي الدولة الليبية في 1969 بتعداد سكان 1,909,177 وانتاج نفط 3.3 مليون برميل يوميا. اليوم تعدادنا 6،735,277 وانتاج النفط 1.2 مليون برميل والحال كما ترونه”.

وتابع قائلًا: “قارن ليبيا بالدول الأخرى لتتعرف على حجم المشكلة التي نواجهها والأدوات التي نعول عليها هي الأجسام والوجوه المتحكمة في المشهد.” وفق تعبيره.