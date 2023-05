ليبيا – حذر الكاتب و العضو السابق بتنسيقية العزل السياسي جمال الحاجي من بقاء رئيس الأوقاف طرابلس محمد العباني في منصبه.

الحاجي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “،قال :” حتى (الحمار) حاشاكم بات يعلم أن قليل الأدب الجاهل المدعو العباني الإبقاء عليه لخدمة مشروع فتنة واضح مستوردة من شيوخ الفتنة من آل سعود،والدبيبة يعرف هذه الحقيقة”.

وأضاف الحاجي زاعمًا :”ورغم خطورة ما سيترتب على الإبقاء على العباني وما يترتب على الفتنة من مواجهة مسلحة خطيرة لا يعلم مداها إلا الله، إلا أن الدبيبة يقدم مصلحته الشخصية ومصالح آل دبيبة ولا يقيل هذا المعتوه الجاهل كي لا تزعل منه السعودية والإمارات”

Shares

The post الحاجي: بقاء العباني في منصبه سيترتب عليه مواجهة مسلحة خطيرة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية