| ماذا في لقاء المنقوش والرئيس التونسي ووزير خارجيته نبيل عمار؟

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2023/05/04 على الساعة 09:40

: التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة،نجلاء المنقوش،أمس الأربعاء، الرئيس التونسي في إطار الزيارة الرسمية للوفد الحكومي الليبي إلى تونس.

وناقش اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، وأكد الجانبان موقف تونس وليبيا الموحد الداعم لوقف إطلاق النار، وأن تواصل حكومة ليبيا وتونس تطوير التعاون بينهما في شتى المجالات والتي تعود بالخير على كافة أبناء البلدين الشقيقين، وفق بيان لوزارة الخارجية على “فيسبوك”.

وبحسب بيان الرئاسة التونسية، فقد شدّد سعيد “على أهمية مواصلة تعزيز سنّة التشاور والتنسيق بين البلدين في كلّ المجالات، لا سيّما منها قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن”.

كما أكّد سعيد على ضرورة “تكثيف الجهود لتحقيق تطلعات الشعبين في ليبيا وتونس نحو المزيد من التكامل عبر تذليل كل الصعوبات التي تحول دون ذلك وتجاوز بعض الإشكاليات المفتعلة التي تهدف إلى التشويش على علاقات الأخوة”.

سعيد دعا كذلك إلى “التعاون بين تونس وليبيا، ورفع التحديات الراهنة وتعزيز نسق الاجتماعات على كل المستويات وتطبيق الاتفاقيات الثنائية وتنويعها، وذلك انطلاقاً من الإرادة الثابتة والنوايا الصادقة للبلدين وإيمانهما الراسخ بالمستقبل المشترك وبوحدة المصير”.

وأضافت الرئاسة التونسية أن لقاء الرئيس قيس سعيد مع الوفد الليبي مثّل أيضاً مناسبة للتطرق إلى عدّة ملفات ثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

وحلت المنقوش، يوم أمس، بتونس على رأس وفد حكومي ضم وزير المواصلات محمد الشهوبي، وذلك لمتابعة تطورات عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

وعقدت الوزيرة مع نظيرها وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل عمار، لقاءا مشتركا في مقر وزارة الخارجية.

وعقب الزيارة، غردت المنقوش على “تويتر”، قائلة:” رفقة وفد حكومي ليبي ضم السيد وزير المواصلات بالحكومة، قمت بزيارة عمل لتونس، لمتابعة ملفات خدمية واقتصادية وسياسية بين البلدين، في مجالات الصحة والمواصلات والنفط.وتسهيل إجراءات الحركة بالمعابر الحدودية وإنهاء ملف ” تشابه الأسماء” وتوحيد مواقف بلدينا إزاء القضايا السياسية بالمنطقة”.