حفتر يصل إلى روما، والانتخابات والهجرة والسودان تتصدر المباحثات

قالت وكالة آكي الإيطالية إن آمر مليشيات الكرامة خليفة حفتر يجري زيارة إلى العاصمة روما، والتقى يوم أمس نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية أنطونيو تاياني.

ونقلت الوكالة الإيطالية عن مصادر مطلعة احتمالية أن تستقبل رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، خليفة حفتر.

وقالت الوكالة إن المباحثات الإيطالية مع حفتر من المتوقع أن تتمحور حول توافق الفرقاء الليبيين على إجراء انتخابات عامة نهاية العام الحالي.

وأشارت الوكالة إلى أن ملف الهجرة سيكون حاضرا على طاولة المباحثات، خاصة وأن السلطات في روما لاحظت مؤخرا ارتفاعا كبيرا في قوارب الهجرة المنطلقة من السواحل الشرقية لليبيا.

وتابعت الوكالة أن الجانبين سيتطرقان إلى الصراع العسكري في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع وتداعياته المحتملة على تدفقات الهجرة عبر ليبيا.

يذكر أن رئيسة الحكومة الإيطالية “جورجيا ميلوني” أجرت في يناير الماضي زيارة إلى ليبيا والتي اقتصرت على العاصمة طرابلس ولقاء حكومة الوحدة الوطنية.

المصدر: وكالة آكي الإيطالية

