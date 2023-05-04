ليبيا.. إجراء عمرة جسيمة للوحدة الثانية بمحطة كهرباء شمال بنغازي

قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إن أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة مستمرة، وذلك بعد خروجها عن الخدمة قبل سنة.

وأضافت الشركة، في بيان لها، أن الأعمال شملت فك عمود التوربينة وغرف الاحتراق من قبل مختصين من شركة «GE» الأميركية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.

وأوضحت الشركة، أن العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة شمال بنغازي تسهم في دعم الشبكة الكهربائية قبل حلول الذروة الصيفية المقبلة، لافتا إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار السعي للرفع من القدرات الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

ومطلع مايو الجاري، أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول معدات وقطع غيار جديدة خاصة بمحطات شمال بنغازي والخمس وجنوب طرابلس، موردة من شركة «GE» الأميركية، لاستكمال أعمال الصيانات والعمرات الجسيمة لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية.