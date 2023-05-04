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بلها: البعثة الأممية لن تمنح لجنة 6+6 مساحة زمنية واسعة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها، إن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي سيشكل لجنة رفيعة المستوى في كل الأحوال وربما تكون لبلورة الشكل النهائي للحل.

وأوضح بلها أن لجنة باتيلي القادمة ستكون خطوة استباقية في حال فشل لجنة 6+6 أو تقوم بوضع التعديلات على ما قد تنتجه اللجنة.

ورأى أن البعثة الأممية لن تمنح مساحة زمنية واسعة لأي جمود قد يحدث وستنتقل للخطة البديلة فورًا.

يُشار إلى أن لجنة 6+6 مهمتها إعداد القوانين الانتخابية، وهي مشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا.

 

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الوطن الليبية

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