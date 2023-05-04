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شاهد.. “حفتر” يصدر قراراً بضم الكتيبة 115 المرج إلى اللواء 106 مجحفل

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

اصدر القائد العام للقيادة العامة المشير خليفة بلقاسم حفتر، يوم الاربعاء، قراراً بضم الكتيبة 115 مشاة التابعة لمدينة المرج، إلى اللواء 106 مجحفل.

وجاء في القرار المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي، أن تضم الكتيبة 115 مشاة إلى الكتيبة 106 مجحفل وذلك بكامل قوتها العمومية من أفراد وآليات وأسلحة وذخائر ومهمات.

ولم ينشر القرار عبر القنوات الرسمية التابعة للجيش الوطني، وهو ما اعتبره البعض من ابناء مدينة المرج جساً للنبض، ومحاولة لتفكيك الكتيبة وسط مطالبات من أهالي المدينة بترقيتها إلى لواء تكريماً لدورها السابق.

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