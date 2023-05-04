فرق الإطفاء تعلن إخماد حريق شب في غابات الأثرون بالجبل الأخضر

أعلنت هيئة السلامة الوطنية بمدينة درنة، عن نجاح فرق الإطفاء في إخماد حريق شب في غابات منطقة الاثرون بالجبل الأخضر بعد استمرارها لأكثر من يومين.

وقالت هئية السلامة فرع درنة إن فرق الإطفاء تمكنت من الاخماد النهائي للحريق وتأمين المكان صباح اليوم الخميس، مبينة أنه على الرغم من قلة الامكانات وعدم تمكن مركبات الإطفاء من الوصول إلى عين المكان، إلا أن عناصر الإطفاء تمكنوا من الوصول سيرا على الأقدام مسافة مايقارب عن 3 كيلومترات حاملين طفايات الحريق التي تزن 9 كجم.