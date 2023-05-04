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البعثة الأممية تدعو لحماية الصحفيين والعاملين في المجال المدني في ليبيا

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى حماية الصحفيين والعاملين في المجال المدني في ليبيا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحافة. ويحتفل العالم في الثالث من مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقالت البعثة على تويتر: “في اليوم العالمي لحرية الصحافة، تتذكر بعثة الأمم المتحدة الصحفيين الذين قضوا أو تعرضوا للاختفاء القسري أو للاحتجاز التعسفي أو للمضايقة أثناء تأدية عملهم”.

وأضافت، “إن حرية التعبير تمثل الأساس لحماية كافة الحقوق الأخرى”.

ووفقًا للتقرير الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الأربعاء فقد تراجعت حرية الصحافة في ليبيا إلى المرتبة 149 عالميا في تصنيف 2023 بعدما كانت تحتل المرتبة 143 في تصنيف 2022.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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