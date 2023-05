بوحجر: من يعتدي على دار الافتاء كأنما يعتدي على ثورة فبراير

ليبيا – اعتبر أحمد بوحجر أحد المتظاهرين أمام رئاسة مجلس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال للمطالبة بإقالة رئيس هيئة الأوقاف محمد العباني، أن ما تتعرض له البلاد عبارة عن فتنة فقد انقسمت المدن والشوارع والمساجد خلال فترة عيد الفطر.

بوحجر قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إن الليبيين لا يوجد بينهم طوائف ولا ملل أخرى حتى تنقلب البلاد رأساً على عقب، مؤكدًا على ضرورة احترام الدين وكل جهة تأخذ اختصاصها ولا أحد يتعدى على اختصاص الآخر.

وأردف: “الأوقاف لا شأن لها أن تتدخل بالأهلة والإفتاء في الدين لأن هذه مسؤولية دار الإفتاء ودار الإفتاء لا نسمح لها أن تتدخل بالأوقاف من ناحية اختصاصاتهم وما وجدناه أن هناك لبس أساسه من الحكومة السابقة حيث أصدرت قرار عن طريق اللجنة القانونية بأن منحت اختصاص الأهلة للأوقاف وهذا خطأ، الحكومة الحالية صححت الخطأ ومع هذا وقعت الفتنة بسبب أجندات خارجية من السفير الأمريكي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي”.

وبشأن الاحتجاج أما رئاسة مجلس الوزراء أوضح أن المتظاهرين أصدروا بيان وبانتظار رد الحكومة عليه، معتبراً أن الضغط الشعبي مهم حتى لا تحدث أي فتن أخرى ولتجنب وقوع القتال.

كما أضاف: “دار الإفتاء مغيبة أيام القذافي حتى يمرر قوانينه وفي تلك الحقبة جاءت فبراير أقرت دار الافتاء ولا أحد ينازعها مكانها، ومن يعتدي عليها كأنما يعتدي على ثورة فبراير”.

وعلق على رفض العباني من البداية تسليم منصبة عندما لم يكن ضمن تشكيلة حكومة عبد الحميد الدبيبة، قائلاً: “نحن موظفين في الدولة والموظف يحترم دولته وعندما تأتي رسالة من رئاسة الحكومة بالتنحي يجب أن يتنحى لكن أن تجلس كديكتاتوري هذا الأمر انتهى مع بداية فبراير”.

