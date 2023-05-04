المركز الليبي للاستشعار يوضح تفاصيل خسوف القمر يوم غد الجمعة

قال المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن الكرة الأرضية ستشهد يوم غداً الجمعة 5 مايو 2023 خسوفا للقمر من النوع شبه الظلي، ولن يشاهد في ليبيا منذ بدايته، حيث يأتي الخسوف بعد أسبوعين من حدوث الكسوف الهجين للشمس يوم 20 أبريل الماضي، ويظهر القمر خلال الخسوف شبه الظلي بضوء خافت وهو ليس خسوف حقيقي كامل مثل الأنواع الأخرى من خسوفات القمر.

وبحسب بيان صادر عن المركز فإن هذا الخسوف شبه الظلي، يمر القمر في الجزء الخارجي من ظل الأرض، والمعروف بمنطقة شبه الظل (Penumbral)، لذلك لا تحجب الأرض ضوء القمر بالكامل وإنما يخفت الضوء فقط، وسيكون القدر الظلي لهذا الخسوف هو -0.046 ، أي ان 96% من قطر القمر سوف يغطى بشبه ظل الأرض.

ووفقا للبيان يبدأ الخسوف عند الساعة 5:14 مساء الجمعة ويستمر حتى الساعة 09:31 مساء (بتوقيت ليبيا المحلي)، أي أنه يستمر قرابة الـ4 ساعات، لكن لا يشاهد في ليبيا منذ بدايته لأن القمر يكون تحت الأفق، وقد لا يلاحظه معظم الناس، بالرغم من تزامن حدوث الخسوف للقمر وهو بدر تقريبا، ما سيزيد من جمال الظاهرة.

وأشار المركز إلى أن سكان روسيا والقارة القطبية الجنوبية، ومعظم سكان آسيا وجنوب شرق أوروبا، وأستراليا، وإفريقيا، بما في ذلك الوطن العربي، ومناطق المحيطين الأطلسي والهندي سيتمكنوا من مشاهدة ظاهرة خسوف شبه الظل للقمر في الخامس من مايو القادم.