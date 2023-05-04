استقرار حالة الطقس المعتدلة على أغلب مناطق ليبيا

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قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إن الطقس يبقى معتدلا على أغلب مناطق ليبيا خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة.

وأفاد المركز، أن درجات الحرارة تتراوح على مناطق الشمال ما بين 22 و27 مئوية ولا تتجاوز الـ 19 مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

وأشار المركز إلى تكاثر السحب من حين لآخر على أغلب مناطق الشمال الشرقي بداية من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة ومصحوبة بخلايا رعدية خاصةً على الجبل الأخضر يوم الغد.

وأضاف، أن الأجواء ساخنة هذا اليوم على مناطق الجنوب الشرقي حيث تتراوح ما بين 35 و40 مئوية، مع نشاط الرياح على هذه المناطق، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

وقال إن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض على تلك المنطقة بداية من يوم الغد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة ارتفاع طفيفا يومي السبت والأحد القادمين على أغلب المناطق الغربية خاصة الشمال الغربي.