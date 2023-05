قرنفيل: صادرات تركيا إلى ليبيا تجاوزت الـ 758 مليون دولار

ليبيا – ذكرت وكالة الأناضول التركية أن صادرات تركيا إلى ليبيا تجاوزت الـ 758 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية أبريل من العام.

جمعية رجال الأعمال الأتراك والليبيين وفي بيان لها الأربعاء، أكدت أن أرقام مجلس المصدرين الأتراك أظهرت تصدر قطاع المواد الكيميائية ومنتجاتها حجم الصادرات بواقع 105.2 ملايين دولار، تبعها قطاع المنسوجات والألبسة الجاهزة بـ 103.4 ملايين، ثم الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها بـ 102.7 مليون.

وقال رئيس الجمعية مرتضى قرنفيل، في تصريحات أفرد البيان حيزا لها، إن الصادرات التركية كانت موازية خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الجاري للفترة ذاتها من العام الماضي، رغم التأثير المدمر للزلازل التي شهدتها البلاد.

وأكد أهمية تأشيرات الدخول والرحلات الجوية المباشرة للتجارة بين البلدين ولزيادة الصادرات.

