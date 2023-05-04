ليبيا.. وزارة الصحة تبحث تطوير منظومة علاج الكلى

عقد وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، سعدالدين عبدالوكيل، اجتماعا مع مديري مراكز غسيل الكلى، لبحث توحيد الجهود لتحسين الخدمات العلاجية لمرضى الكلى.

وناقش الاجتماع عدد من الملفات، أبرزها تحديث قاعدة البيانات الخاصة بمرضى الكلى، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي لوصول مشغلات الكلى، والأدوية المصاحبة، إلى جانب تحديد المعايير والمواصفات الفنية للتعامل مع مرضى الكلى منذ مرحلة التشخيص إلى مرحلة الزراعة.

وأكد وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات، خلال الاجتماع، على ضرورة التضامن مع المرضى والحد من المعاناة التي يواجهونها في هذا المجال.

وشدد على أهمية تضافر الجهود وتعاون الأطراف المعنيين جميعا لتحقيق أولوية هذا الهدف، وبما لا ينعكس سلبا في الوقت نفسه على المراكز العلاجية والأطباء.