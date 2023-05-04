نصية: مخاوف من توطين المهاجرين داخل ليبيا

الوطن| رصد

أكد عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، وجود تخوفات شتى لدى قطاع كبير من الليبيين بشأن اللجوء السوداني، وفي مقدمتها محاولة توطين المهاجرين غير النظاميين داخل البلاد، دعا إلى “تغليب الاعتبارات الإنسانية”.

وطالب نصية في تصريح رصده موقع “الوطن”، السلطات الليبية باتخاذ الإجراءات الممكنة كافة لتسهيل استقبال هؤلاء اللاجئين وتقاسم العيش معهم إلى حين رجوعهم لبلادهم.

وقال نصية “علينا استقبالهم، وهذا واجبنا الديني والإنساني والوطني”، مذكراً في السياق بأن “دول الجوار الليبي وبخاصة العربية استقبلت بالمثل موجات من الليبيين الذين لجأوا إليها خلال فترات الصراع المسلح التي شهدته البلاد خلال العقد الماضي”.