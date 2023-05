الشريف: أمامنا شيطان يريد الوصول للحكم بأي طريقة لذلك علينا تحمل المسؤولية

ليبيا – وصف المحلل السياسي فيصل الشريف التعديل الثالث عشر “المربوعي” بـ “المزور والباطل” بالتالي لا يمكن أن ينتج إلا باطل، مشيرًا إلى أن لجنة الـ 6 التي اختارها خالد المشري وجماعته مخالفة للائحة الداخلية بما يعني أن إنتاج اللجنة تم بطريقة باطلة.

الشريف قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إن المجموعة المتصدرة لمجلس الدولة باركت لعقيلة صالح التعديل الثالث عشر ولحقت لحاقاً به ومن ثم تم التجاوز في موضوع تعيين الـ 6 أعضاء في اللجنة ومن يفعل كل هذه المقدمات لا يمكن الوثوق به كأمين على ما سيخرج من قوانين.

وأضاف: “التعديل المربوعي الثالث عشر أعطاهم حق دستوري بأن هاتين اللجنتين يمكن لهما مباشرة إذا ما اتفقا، كل ما اتفقوا عليه لا يعود للمجلسين بل للمفوضية! على العكس المجلسين لا علاقة لهما لذلك أقول إن الأمر خطير لأن اللجنتين تم اختيارهما بالتزكية والتي وضعها المشري من جماعته ضامنها أنها في يده ولا يريد لها أن ترجع للمجلس!، لا شك أنهم في موقف لا يحسدون عليه وقلنا إن أخفقت اللجنتين هذا يعني أن عقيلة والمشري فشلا. اليوم لا نستطيع أن نقول انهم إذا اتفقوا يعني نجحوا! لأنه أحياناً يكون الاتفاق هو أشد وطأة من الإخفاق!”.

ونوّه إلى أن الرؤيا تشير إلى أن ليبيا لن يحكمها شخص واحد والتجربة التاريخية توضح أن كل الدول العربية والافريقية ومن تدعي الديمقراطية هي عبارة عن ديمقراطية شكلية، لافتاً إلى أن العالم ينظر لليبيا كدولة عربية افريقية والنموذج السائد في هذه الدول هو انقلابات عسكرية متتالية وجنرال عسكري والغرب يرون أن الديمقراطية تليق بهم لوحدهم.

وأكمل خلال حديثة: “كون أن نكون مجرد بسطاء ونقول لا وكأننا نعيش في مدينة افلاطون! لا أمامنا شيطان يريد أن يصل للحكم بأي طريقة إما أن نكون في مستوى الحدث ونتحمل المسؤولية ونحاول أن نراجع أنفسنا ونلملم شتاتنا ونقف صفاً واحداً في وجه هذا الخطر الذي يوشك أن يداهم الجميع أو سندفع الثمن غالي وما يعد له هو أن يتقدم ويترشح للانتخابات الرئاسية الأولى”.

الشريف إدعى أن مصر في حال رغبت بتمرير الانتخابات ستضمن ترشح خليفة حفتر وعقيلة صالح ليكون هناك مخرجات تخدمها سياسياً فهي ليست غبية لتساهم في انتخابات نزيهة وقوانين نزيهة تفرز أجسام سياسية وقيادات سياسية جديدة وتهمين على حفتر وتخسر كل شيء حسب زعمه.

