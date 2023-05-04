القبض على 44 مطلوبا في قضايا جنائية في طرابلس في يوم واحد

أخبار ليبيا 24

قالت مديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس، إنّه تمّ إلقاء القبض على 44 مطلوبا على ذمة قضايا جنائية خلال يوم أمس الأربعاء 03 مايو 2023.

وأفادت المديرية، أن مراكز شرطة باب بن غشير والمدينة وطريق المطار ألفت القبض على 44 مطلوبا وأحالتهم جميعا إلى النيابة.

وأضافت، أن عملية القبض جاءت في إطار تنفيذ المهام المناطة بمراكز الشرطة والقاضية بضبط وإحضار المتهمين في البلاغات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين.

وقالت، إن أعضاء التحري في تلك المراكز ألقوا القبض على المطلوبين على ذمة قضايا جنائية واحيلوا جميعا للنيابة، لافتة إلى عدد المحاضر في تلك المراكز بلغ 95 محضرا.

وأوضحت أن تلك المحاضر صنفت إلى جنايات وجنح، و قد اتخذت بشأنها الاجراءات القانونية اللازمة.