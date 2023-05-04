البوعيشي: تعاقدنا مع فنادق 5 نجوم في مكة والمدينة لحجاجنا

أعلن صبري البوعيشي، نائب رئيس هيئة الحج والعمرة، أنهم تعاقدوا مع فنادق 5 نجوم في مكة والمدينة للحجاج الليبيين، مشيرا إلى أن حصة ليبيا من الحجاج لهذا العام تبلغ 7800 حاج”.

وقال البوعيشي، في تصريحات صحفية: “سيكون جزء منهم من حجاج قرعة سنة 2020 الذين أخذنا منهم العام الماضي 40‎%‎، وباقي 60‎%‎ سيذهبون هذا العام بدون قرعة، وحجاج قرعة سنة 2021 ستجرى لهم قرعة يوم الثلاثاء القادم لاختيار 40‎%‎ منهم، وسيكون منهم حجاج أسر الشهداء والمفقودين أيضاً”.

وأضاف “حجاج سنة 2021 الذين لن يحالفهم الحظ في قرعة هذا العام سيحفظ حقهم وسيذهبون بدون قرعة عام 2024، وقد تعاقدنا للموسم الحالي مع فنادق 5 نجوم بمكة المكرمة بالمنطقة المركزية للحرم، أما في المدينة المنورة فتعاقدنا مع فنادق 5 نجوم في المنطقة المركزية بالمدينة، تبعد 50 مترا فحسب عن الحرم”.