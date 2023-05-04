المنقوش تتفقد المبنى الجديد لسفارة ليبيا في الجزائر

تفقدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، والوفد المرافق لهما اليوم الخميس، المبنى الجديد لسفارة ليبيا بالعاصمة الجزائرية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية للوفد الحكومي الليبي الذي ترأسه الوزيرة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن المقر يقع بمنطقة الأبيار، وهو مؤقت، ريثما تنتهي الأعمال الجارية لصيانة المبنى القديم للسفارة الواقع بنفس المنطقة، والذي تعود ملكيته للدولة الليبية منذ منتصف القرن الماضي، ومن المتوقع الانتهاء من تجهيزات صيانته مطلع عام 2025م.