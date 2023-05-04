شركة الكهرباء تستهتلك غالبية الناتج المحلي للغاز الطبيعي

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استحوذت الشركة العامة للكهرباء على غالبية الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، وفق ما جاء في بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 676 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن غالبية الاستهلاك تمّ من قبل الشركة العامة للكهرباء.

وقالت، إن استهلاك الشركة العامة للكهرباء بلغ 504 مليون قدم مكعب من إجمالي الكمية المستهلكة.

وأفادت المؤسسة، أن استهلاكها بلغ 135 مليون قدم مكعب، بينما استهلك مجمع الحديد والصلب ومصانع أخرى صغيرة 32 مليون قدم مكتب، واستهلكت مصانع الإسمنت 5 مليون قدم مكعب.