الدبيبة يتابع استعدادات لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة لموسم الحج الحالي

ليبيا – تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الأربعاء بمكتبه، استعدادات لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة لموسم الحج الحالي، خلال اجتماعه مع رئيس لجنة الإدارة علي حمودة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

حمودة اطلع بحسب منصة”حكومتنا” الدبيبة على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن تجهيز الفنادق والتنقلات والإعاشة في المملكة العربية السعودية، التي أنجزت بالكامل في أفضل الظروف.

وشدد الدبيية على استكمال كافة الإجراءات الإدارية والفنية، وتشغيل كافة المطارات العاملة في بلادنا لتقليل تنقلات الحجاج، وتوفير كافة الظروف الملائمة لهم وفق خطة الهيئة المعتمدة.

