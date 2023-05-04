اتفاق فرنسي ليبي على إعادة التعاون الأكاديمي بين البلدين

التقى إن السفير الفرنسي في ليبيا مصطفى مهراج، بوزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عمران القيب، اليوم الخميس.

وقالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، في بيان لها نشرته عبر صفحتها على تويتر، إن الطرفين اتفقا على ضرورة إعادة إطلاق التعاون الأكاديمي والعلمي بين البلدي.

وفي فبراير الماضي، تابع القيب خلال لقائه الملحق الأكاديمي بالسفارة الليبية لدى لفرنسا، فتحي أميمة، أوضاع الطلاب الدارسين في فرنسا والمدارس الليبية بالعاصمة باريس.

والعام 2021، ناقش وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى محمد المقريف، مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا آنذاك بياتريس لوفرابير دو هيلين، تعزيز العلاقات بين الجانبين الليبي والفرنسي في مجال التربية والتعليم.