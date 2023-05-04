تفاصيل لقاء المشير “حفتر” مع رئيسة وزراء الحكومة الإيطالية ‘جورجا ميلوني”

قالت وسائل اعلام محلية أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر إلتقى برئيسة وزراء الحكومة الإيطالية جورجا ميلوني تتويجنا للقاءاته أمس مع وزراء الخارجية – الداخلية – الدفاع بالحكومة الإيطالية.

بدورها، أفادت مصادر برئاسة الوزراء الإيطالية بأن لقاء رئيسة الحكومة جورجا ميلوني مع القائد العام للجيش الوطني الليبي، الجنرال خليفة حفتر في روما، كان فرصة لتبادل الآراء حول قضايا أساسية ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك النمو غير المسبوق لظاهرة الهجرة عبر مياه البحر الأبيض المتوسط نحو إيطاليا.

وأشارت إلى أن اللقاء الذي جرى هذا الصباح في مقر الحكومة بقصر كيجي، أكد الدعم الإيطالي لعمل الأمم المتحدة في ليبيا في إعادة تنشيط العملية السياسية، التي تهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بنهاية 2023.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، الأوضاع المزعزعة للاستقرار في ليبيا والدول المجاورة، حيث أعربت ميلوني عن قلق خاص بشأن الصراع الراهن في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.